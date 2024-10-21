Внезапная головная боль может быть при инсульте

Симптом имеет выраженный характер

Инсульт — опасное для жизни состояние, при котором наблюдается острое нарушение кровообращения в головном мозге, что приводит к гибели тканей органа и проблемам с функционированием нервной системы.

«При инсульте необходимо оказать помощь в кратчайшие сроки с момента развития катастрофы. Чем быстрее будут проведены нужные мероприятия, тем больше шансов спасти жизнь человеку и максимально сохранить ее качество после болезни», — говорят неврологи.

По этой причине каждому следует знать о признаках инсульта, чтобы в случае экстренной ситуации не растеряться и вызвать бригаду медиков для пострадавшего.

Все слышали о таком приеме — попросить человека улыбнуться. Если вам улыбаются лишь одной частью лица, то есть наблюдается явная асимметрия, — это признак инсульта.





При инсульте речь становится неразборчивой, спутанной, бессмысленной, порой больной даже не в состоянии назвать свое имя.

На просьбу поднять обе руки человеку с развивающимся инсультом удастся поднять лишь одну.

Пострадавший также ощутит зрительные нарушения на один или оба глаза — двоение или вовсе потерю возможности видеть.

«Еще одним проявлением инсульта может стать головная боль большой интенсивности и возникшая внезапно, за ней, вероятно, последуют и другие неприятности в виде спутанности сознания и рвоты», — отмечают специалисты.

Помните, что даже один из описанных симптомов требует немедленного обращения к врачу.