Владельцы авто с громким выхлопом отличаются психопатией и садизмом

Таковы результаты научных исследований

Исследование, проведенное профессором психологии Джули Айткин Шермер, показало, что владельцы автомобилей с издаваемыми громкими звуками отличаются психопатией и садизмом.

«Для таких людей чужие чувства и реакции ничего не значат, они пренебрегают ими, что является признаком психопатии. Вероятно, что они испытывают удовольствие, испугав других, досаждая им», — сообщается об анализе данных.

Также психолог определила, что личностям с подобными характеристиками присуще неуважительное отношение к закону, поклонники шумных авто даже схожи по психотипу с правонарушителями, совершающими поджоги.