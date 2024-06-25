Витилиго способно развиться у человека любого возраста

При рождении патология диагностируется редко

Витилиго является хронической патологией, которой присуще возникновение на кожных покровах и слизистых оболочках беловатого цвета пятен различных размеров. Пятна образуются там, где разрушается меланин — пигмент, отвечающий за цвет кожи.

Сегодня медикам все еще не удается установить явную причину утраты пигмента, также нет лекарства, препятствующего прогрессированию патологии. Единственное утешение пока в том, что витилиго не создает неприятностей со здоровьем, становясь лишь косметическим дефектом, также заболевание не заразно.

«Врожденное витилиго диагностируется нечасто, большинство патологий определяется с 10 до 30 лет, но возникает витилиго и в 80, причем у человека, имеющего любой тип и цвет кожи. Мировая распространенность витилиго держится в пределах 2%», — объясняют дерматологи.

Врачи полагают, что ключевую роль для появления витилиго играет наследственная история, еще «пятнистая болезнь» запускается от усиленной аутоиммунной реакции организма, когда иммунными клетками начинается разрушение меланоцитов. Провокатором аутоагрессии бывает травма, стрессовое воздействие, иное заболевание.

«Ряд патологий порой тоже сопровождается витилиго. Утрата меланоцитов иногда наблюдается у пациентов с тиреоидитом Хашимото, болезнью Грейвса, пернициозной анемией, ревматоидным артритом, псориазом, системной красной волчанкой, болезнью Крона, язвенным колитом, сахарным диабетом I типа, а также у беременных женщин», — говорят специалисты.

Заболевание характеризуется сначала прогрессирующей, а затем стадией стабилизации: в первую становятся заметными белесые участки, которые способны к увеличению и еще большему осветлению, во вторую витилиго притормаживает свое развитие — новых пятен не возникает, а у старых не наблюдается роста (на этот период отводится не менее двух лет).

Исключительные случаи показывают спонтанную ремиссию с остановкой роста пятен и восстановлением пигмента.