Витамин Г: зачем ребенку нужно контактировать с грязью

Это полезно для детского организма

Ваш ребенок испачкался в грязи, пока играл на улице? Не спешите его ругать. Учеными доказана важнейшая роль микробного разнообразия для здоровья организма. И чем раньше дитя начнет знакомиться с новой микрофлорой и чем разнообразнее она будет, тем лучше для его иммунитета.

«Контактирование с природой, грязью, землей, общение с животными представляют собой ценнейший подарок для иммунной системы. Благодаря этому снижаются риски аллергических и аутоиммунных заболеваний, увеличивается производство интерферона гамма, иммуноглобулина А в слюне, некоторых интерлейкинов, усиливаются защитные силы организма и профилактируется ряд болезней», — сообщают эксперты.

Конечно, становиться грязнулями не нужно, но и стремиться к созданию инкубаторских условий для ребенка тоже неправильно. Исследования показали, что у детей, которые с рождения находятся в контакте с животными, меньше диагностируются аллергические и аутоиммунные патологии, проблемы с дыхательными путями и отиты, им также реже приходится получать антибиотикотерапию.