Виноград нужно есть для укрепления сосудов

Ягоды имеют и другие полезные свойства

Приближается осень, а значит, скоро настанет пора вызревания винограда, потому самое время поговорить о полезных свойствах продукта. Виноград содержит множество биологически активных веществ, среди которых имеются антиоксиданты — плоды богаты полифенолами, особенно ресвератролом, который защищает клетки от окислительного стресса и снижает риск развития хронических заболеваний.

«Виноград — это хороший источник витаминов С и К, которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья костей. Плоды также содержат калий, магний и железо, необходимые для нормального функционирования сердца и сосудов, а наличие клетчатки в продукте улучшает пищеварение и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — информируют диетологи.

При регулярном употреблении винограда организм получает:

• защиту сердечно-сосудистой системы — антиоксиданты винограда позволяют снижать уровень холестерина и давление, укрепляя сосуды;

• заботу о когнитивных функциях — исследования показывают, что ресвератрол может способствовать улучшению памяти и замедлению процессов старения мозга;

• противовоспалительное действие — виноград уменьшает выраженность воспалительных процессов в организме;

• поддержку иммунной системы — витамин С и другие антиоксиданты делают защитные силы организма крепче, давая отпор инфекциям.

Отметим, что при сахарном диабете потребление винограда должно быть согласовано с врачом. Также не следует увлекаться ягодами при ожирении, ведь виноград обладает высокой калорийностью.