Весной нужно каждый день съедать яблоко

Фрукт хорошо поддерживает здоровье

Яблоки не только вкусное угощение, но и настоящий кладезь ценных веществ для организма человека, потому рекомендуется съедать по такому фрукту ежедневно, особенно весной и осенью. Плод содержит в себе полезные компоненты, которые благотворно влияют на здоровье, — в их числе витамины С, К, А, клетчатка, калий, железо.

«Вещества яблок укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы за счет пектинов, помогают в борьбе с вредными свободными радикалами, способствуют очищению организма и поддержанию здоровой кожи и волос. Кроме того, эти фрукты благотворно сказываются на зубной эмали и укреплении десен», — говорят диетологи.

Есть мнение, что оттенок яблока также может указывать на его полезные свойства. Наиболее ценными считаются яблоки красного и темно-зеленого цвета — они обычно содержат больше антоцианов, которые признаны сильными антиоксидантами. Антоцианы способствуют защите клеток от повреждений, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и замедляют процесс старения. Но какой бы вы ни выбрали цвет, ешьте фрукт с кожурой — в ней много пользы.

Помимо употребления яблок в свежем виде, их можно приготовить, сохраняя при этом полезные свойства фрукта, — запечь с корицей и медом, добавить в салат, сделать компот или смузи. Главное — не перегибать во время готовки с добавлением сахара или жирных ингредиентов.