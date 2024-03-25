Весной дыхание человека учащается в три раза

На это есть две причины

Ученые установили, что с наступлением весны человек совершает в три раза больше вдохов, чем в зимний или осенний периоды.

«Обычная частота дыхания человека составляет порядка 800—900 вдохов в час, весной их количество увеличивается»,— сообщают представители науки.

Связано это с двумя причинами: первая — в том, что организму хочется скорее восстановиться, ведь зимой он испытывал кислородное голодание; вторая — в растениях, которые пробуждаются к жизни и выделяют кислород в большем объеме, что стимулирует легкие функционировать с повышенной интенсивностью.