Вернуться к масочному режиму придется из‑за роста ОРВИ

Медики рекомендуют людям не пренебрегать мерами безопасности

В России за прошедшую неделю заболеваемость сезонными инфекциями возросла почти на 13%. Показатели заболеваемости превышены в 49 регионах страны. Также в части городов увеличивается численность госпитализаций. Разгул ОРВИ наблюдается и в Челябинской области. На фоне такой картины медики настоятельно рекомендуют людям вспомнить о масочном режиме.

«Всего пару часов нужно вирусу, чтобы обосноваться в организме. Вирусы респираторных заболеваний захватывают „территорию“ в короткие сроки, при этом не проявляя себя первое время. Можно заразиться, находясь рядом с заболевшим всего несколько минут, и даже не знать об этом», — сообщают в городской клинической больнице № 1 Челябинска.

Надевать маску обязательно в больницах, где особенно много патогенов, а также в иных местах скопления людей: общественном транспорте, супермаркетах, торговых центрах и прочих.