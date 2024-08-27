Ваша офисная кружка может содержать экскременты насекомых

Почему личную посуду лучше мыть дома

Микробиологи провели исследование, в котором анализировали степень загрязнения офисных кружек, и пришли к выводу, что почти вся посуда, используемая на рабочем месте, представляет угрозу здоровью сотрудников.

«Порядка 90% кружек в офисе заселены опасными микробами, а в 20% определяются даже фекальные бактерии насекомых, например от садящихся на посуду мух», — сообщается об исследовании.

Причина такого безобразия в недостаточной гигиене. Обратите внимание на свою кружку прямо сейчас: если она покрыта старым налетом от напитков, ваше здоровье подвергается рискам.

Опасность исходит не только от редкого мытья кружки, но и от использования общей губки на офисной кухне. Такие губки не проходят должной очистки, а также редко меняются, потому становятся средой для скопления микробов. Использование подобных губок если и делает посуду чистой, то лишь визуально, поэтому лучше забирать кружку для мытья домой либо принести на рабочее место свою губку (и не забывать про моющее средство!) и регулярно ее заменять на новую.