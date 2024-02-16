Варенье из грецкого ореха укрепляет иммунитет и сосуды

В таком варенье больше пользы, чем в ягодном и фруктовом

Варенье из грецкого ореха готовят из недозревших плодов, где вместо плотного ядра имеется ореховая масса. Такой продукт по концентрации витаминов и микроэлементов может превосходить варенье из ягод и фруктов.

«Варенье из грецких орехов содержит витамин С, что важно для укрепления иммунной системы и повышения тонуса при переутомлении. Жирными кислотами омега-3 и омега-6 в его составе обеспечивается профилактика атеросклероза. В продукте есть антиоксиданты, предотвращающие онкопатологии. Грецкий орех также дает организму клетчатку, эфирные масла, йод», — говорят нутрициологи.

Вареньем полезно лакомиться при заболеваниях органов пищеварения, проблемах с печенью, щитовидной железой; если сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная или мочеполовая системы поражены патологией; оно рекомендуется пациентам с железодефицитной анемией и атеросклерозом. Отметим, объедаться не нужно, в день достаточно двух-трех столовых ложек варенья.

При наличии сахарного диабета, обострившихся болезней ЖКТ-органов, ожирении и аллергической реакции на орехи от варенья нужно отказаться.