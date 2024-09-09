Вакцину от рака скоро начнут испытывать на людях

Препарат прошел доклиническую проверку

Успешно проведенные доклинические исследования российской вакцины против рака дают возможность ученым начать тестировать ее на добровольцах. В Министерство здравоохранения уже направлено соответствующее письмо. Об этом сообщает главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

При получении разрешения начнется первая фаза испытаний с согласившимися людьми, которые имеют онкодиагноз и определенные показания. Специалисты отмечают, что применять вакцину при незавершенной химиотерапии будет нельзя.