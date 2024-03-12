Вакцина от аллергии на пыльцу березы с минимальным набором инъекций появится в 2026 году

Врачи призывают заранее готовиться к предстоящему сезону цветения

Сегодня людям, страдающим аллергией на березовую пыльцу, приходится поддерживать свое состояние препаратами на основе экстрактов и вводить до 30 инъекций. Новая вакцина, которую разработали в Институте иммунологии ФМБА России совместно с Венским медуниверситетом, потребует лишь 3—5 инъекций.

«Начало клинических исследований аллерговакцины планируется в октябре-ноябре 2024 года. Выход на рынок ожидаем в 2026 году», — сообщает член-корреспондент РАН, директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов.

Уже известно о завершении доклинических исследований препарата — они прошли успешно, вакцина характеризуется высокой специфической активностью и безопасностью.

И пока новое лекарство недоступно, врачи советуют не забывать о лечении существующими медикаментами.

«Можно предположить, что этот сезон будет легче предыдущих, но расслабляться не стоит. Пока есть время, заранее обратитесь к врачу для подготовки к сезону с помощью препаратов, тогда вы сможете также наслаждаться ароматами весны и любоваться пробуждением природы», — отмечает главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава региона в Челябинском городском округе Юлия Покалюхина.

Медики предупреждают, что позднее обращение пациентов за помощью осложняет терапию, поскольку у поллиноза есть особенность — развитие других видов аллергии на предметы, окружающие человека в повседневной жизни.