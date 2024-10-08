В тренажерном зале можно подцепить чесотку и вшей

Какие еще инфекции могут подстерегать в фитнес-зале

Если человек с чесоткой и педикулезом посетит тренажерный зал, то другие люди рискуют заразиться этими болезнями при контакте с подголовниками тренажеров и скамьей при выполнении упражнений.

«Вшам стремительно удается перемещаться к чистым и сухим волосам, а чесоточным клещам — попадать в межпальцевую область и запястья», — предупреждают дерматологи.

Медики отмечают, что тренажеры могут быть заселены грибковыми — к таким относится стригущий лишай, вирусными, например вульгарные бородавки, и бактериальными инфекциями типа импетиго. Этим микроорганизмам очень нравится влажная и теплая среда, и они с легкостью проникают в тело сквозь повреждения на коже.