В сезон простуд нужно отказаться от этой еды

Неправильное питание делает иммунитет уязвимым

С началом осени медики рекомендуют внимательнее относиться к своему питанию, поскольку состав рациона сказывается на уровне защитных сил организма.

«Фастфуд и прочая подобная пища, где в избытке содержатся соль и вкусовые добавки, дают серьезную нагрузку почкам и иммунитету», — сообщают терапевты.

Не нужно злоупотреблять и сладостями — сахар повышает уровень воспаления в организме и делает иммунитет уязвимым.

К ухудшению работы органов и систем приводит алкоголь, потому его потребление нежелательно, а еще воздействие спиртного не позволяет оценить температурный режим на улице, из-за чего возникают риски переохлаждения. Переохлаждение ослабляет иммунную систему и обостряет хронические заболевания.

В период простуды и гриппа нежелательно есть экзотические фрукты, которые вы ранее не пробовали. Если случится аллергия, организм начнет усиленно бороться с этой проблемой, а сил дать отпор вирусам и бактериям уже не останется.