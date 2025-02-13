В рационе россиян отмечается недостаток бобовых

Эти продукты дают организму растительный белок и другие питательные вещества

Диетологи рекомендуют включать в рацион на регулярной основе бобовые продукты, являющиеся источником белка, клетчатки, витаминов и минералов, улучшающих пищеварение и снижающих риски хронических патологий здоровья.

«Благодаря высокой питательной ценности бобовых организм получает продолжительное насыщение и способность к поддержанию уровня энергии на протяжении дня, но в питании россиян этих продуктов почему-то мало», — говорят специалисты.

Бобовые насыщены витаминами группы B, железом, магнием, калием и цинком — этими микроэлементами поддерживается нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет и улучшается состояние кожных покровов и волос.





«Клетчатка, содержащаяся в бобовых, необходима желудочно-кишечному тракту. Она содействует кишечной перистальтике, защищает от запоров и развития синдрома раздраженного кишечника и дивертикулеза. Клетчатка служит кишечному микробиому, что благотворно отражается на состоянии общего здоровья», — информируют врачи.

Наличие бобовых в питании позволяет также снизить вероятность появления сахарного диабета и ожирения. Низкий гликемический индекс бобовых дает возможность держать показатели глюкозы в крови под контролем, а за счет антиоксидантов в бобовых организм получает защиту от окислительного стресса и выраженности воспалений.

Отметим, при обострении болезней ЖКТ — гастрите, язве, панкреатите и других — бобовые не нужно вводить в меню, заболевания почек также предполагают обсуждение с доктором наличие бобовых в рационе.