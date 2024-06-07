В период экзаменов психика учащегося нуждается в поддержке

Какие препараты набирают популярность в это время

Уязвимость психики школьников и студентов во время подготовки и сдачи экзаменов повышается. В такие дни ученики нередко стремятся приобрести какое-нибудь успокоительное и даже обращаются за помощью к психологу или психотерапевту.

«Среди учащихся возрастает популярность корвалола, мелатонина, препаратов на основе комбинаций трав, экстракта валерианы, глицина-мелатонина», — информируют медики.

Что касается консультации со специалистом, там ученики пытаются проговорить проблемы и получить рецепт на медикаменты от тревоги и бессонницы. Зачастую хотят поправить самочувствие антидепрессантами, но их назначают в крайних случаях.

Если ваш ребенок сейчас как раз занимается сдачей экзаменов, внимательнее следите за его состоянием и поговорите о том, что его беспокоит.

«Все дети по-разному относятся к экзаменам. Как показывает практика, чем лучше ребенок подготовился, тем больше волнений. В таких случаях следует обсудить вопрос: „А что самое ужасное случится, если экзамен будет сдан плохо?“. И оказывается, что ничего страшного. Экзамен можно пересдать позднее. Имея понимание, как будут развиваться события, станет ясно, что на этом жизнь не заканчивается», — говорит психиатр детского диспансерного отделения Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Алексей Чижов.

Симптоматика экзаменационного стресса обширна, проявления затрагивают три уровня психики: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. В дополнение стресс сказывается и на физическом самочувствии. Ребенок нуждается во врачебной помощи при напряжении, тревоге, страхе, подавленности, гневе, раздражительности, эмоциональной неустойчивости, навязчивых мыслях об экзаменах и неудачах, снижении самооценки, внимания и памяти, ухудшении работоспособности, неуверенности в действиях, робости, преобладании мотивации избегания трудностей и выборе неадаптивных поведенческих стратегий (днем ребенок смотрит сериалы, а ночью учит материал), бессоннице, головокружениях, головных болях, слабости, изменении аппетита, проблемах со стороны ЖКТ, усиленном сердцебиении, ощущении нехватки воздуха, частом мочеиспускании, кожных высыпаниях, нарушениях менструального цикла.