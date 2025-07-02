В неделю можно терять по 500 г веса без учета калорий

Однако злоупотреблять такой диетой не стоит

Американские ученые в своем новом исследовании определили, что человек может терять до 500 граммов веса в неделю, не задумываясь при этом о подсчете калорий. То есть за 2,5 месяца на такой диете удастся избавиться от пяти лишних килограммов. Для этого придется перейти на веганское питание.

В эксперименте приняли участие 62 человека, у которых имелась избыточная масса тела. Их переход на растительную диету позволил снизить в организме концентрацию пищевой кислоты, вызывающей воспаления и нарушения обменных процессов, как считают представители науки. Питание должно быть разнообразно овощами, фруктами, бобовыми и зерновыми.

Однако диетологи рекомендуют не увлекаться такой диетой, потому что при строгом веганстве формируются дефицитные состояния — организм начинает нуждаться в витаминах B12, D, железе и йоде, что грозит не только усталостью, но и анемией и проблемами с костями. Потому свой рацион следует согласовать с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а в период диеты важно получать недостающие компоненты из добавок, назначенных доктором.

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