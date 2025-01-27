В конце января здоровье россиян ухудшится из‑за магнитных бурь

Возмущение геомагнитного поля ожидается с 28‑го по 30‑е число

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 28, 29 и 30 января, из-за этого состояние здоровья метеочувствительных людей может серьезно ухудшиться.

«При метеозависимости появляется симптоматика в виде сильных головных болей, тошноты, слабости, дискомфорта в области сердца, обморочных состояний. Магнитные бури для метеочувствительных чреваты повышенным риском замедленного кровотока в сосудах и капиллярах», — говорят терапевты.

Особенно плохо магнитные бури отражаются на людях с патологиями сердца и сосудов, больных астмой, имеющих хронические неврологические нарушения, психические расстройства, а также достигших пожилого возраста.

Чтобы легче пережить магнитные бури, важно высыпаться, воздержаться от больших физических нагрузок в эти дни, избегать стрессов, тяжелой пищи и алкоголя, пить достаточное количество воды, дышать свежим воздухом, но не гулять долго на солнце, заботиться о своем настроении — заниматься делами, которые приносят удовольствие, ограничить время пребывания в гаджетах и не пропускать прием лекарств, прописанных врачом.

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