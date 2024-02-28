В каком возрасте ребенку нужен углубленный медицинский осмотр

Это позволяет выявить проблемы со здоровьем на раннем этапе

Если вашего ребенка ничего не беспокоит, вам все равно нужно приводить его в поликлинику на регулярные плановые профилактические осмотры — такая мера предотвращает возможное развитие заболеваний на самых ранних стадиях, когда еще нет никакой симптоматики.

«Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр, будучи новорожденным, далее нужно проверяться каждый месяц до года. Углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования проводятся в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 и 17 лет. В остальные годы дети осматриваются педиатром и стоматологом», — информирует заведующая профилактическим отделением № 1 Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска Фарзия Джаббарова.

Профилактические мероприятия нужно совершать своевременно. Так, переход из дошкольного в школьное звено является серьезным этапом в жизни каждого ребенка, ведь в этот момент кардинально меняется режим, и не стоит воспринимать визит к доктору как формальность.

Прохождение профосмотра перед поступлением в школу и в процессе обучения также позволяет определить, к какой группе здоровья относится ребенок и какие физические нагрузки показаны именно ему. Родителям школьников нужно уделять повышенное внимание детскому здоровью, именно в это время ребенок интенсивно растет и его организм меняется.