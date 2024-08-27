В каком виде полезнее есть помидоры

А кому лучше сократить их потребление

Помидоры содержат витамин C, способствующий укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья кожи, витамин K — он важен для свертываемости крови и здоровья костей, калий — необходим для поддержания нормального кровяного давления и функций сердца — и ценный ликопин — это каротиноид, обладающий антиоксидантными свойствами, который, как показывают исследования, может снижать риск некоторых видов онкологии, особенно рака простаты.

«Регулярное употребление помидоров поможет сдерживать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нормализовать работу кишечника и предотвратить запоры, а также содействовать в контроле веса. В сутки достаточно съедать около 200 граммов томатов», — объясняют диетологи.





Форма употребления помидоров и оказываемая польза:

• сырые — такие помидоры сохраняют максимальное количество витаминов и антиоксидантов;

• приготовленные — тепловая обработка помидоров, например в соусах или супах, помогает высвободить ликопин, который обладает мощными антиоксидантными свойствами и может быть лучше усвоен организмом;

• сушеные — эти помидоры содержат более концентрированные питательные вещества и могут быть отличной добавкой к определенным блюдам, например пасте или пицце. Они также являются хорошим источником клетчатки;

• консервированные — в таком виде помидорам удается сохранить большинство своих питательных веществ и даже оказывать антибактериальное действие на организм;

• сок — томатный сок бывает полезен для поддержания гидратации и обеспечения организма витаминами и минералами.

Отметим, при гастрите, язвенной болезни и патологии почек включать томаты в меню следует с осторожностью.