В феврале нужно употреблять больше витаминных напитков

Последний зимний месяц может быть нелегким для организма

В конце зимы у организма может появиться острая необходимость в подпитке витаминами. Чтобы уставшая за сезон иммунная система не дала сбой и вы встречали весну в хорошем состоянии, следует ежедневно принимать витаминные напитки.

«Такое питье в зимнее время и период между сезонами обязательно для детей и подростков, пожилых людей, беременных женщин, тех, кто имеет проблемы с ментальным здоровьем или испытывает серьезные психоэмоциональные нагрузки, а также людей, перенесших болезнь или операцию», — говорят терапевты.

Витаминными напитками считаются соки, морсы, компоты, чаи, отвары, настои. Их вкус может быть разнообразен и меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий и нужд.