В этом возрасте у мужчин возникают риски внезапной смерти

Какой рубеж считается непростым

Медики называют возрастной период 40—65 лет наиболее опасным в плане рисков внезапной смерти у представителей сильного пола. Негативному сценарию способствуют образовавшиеся сбои в работе организма ввиду нездоровых привычек, а также то, что развитие угрожающих жизни процессов у мужчин обычно происходит достаточно быстро и неожиданно.

«Ключевой фактор, приводящий к преждевременной кончине среди мужчин, — это изменившееся состояние метаболизма, сочетаемое с депрессией, гиподинамией, употреблением алкоголя и курением, а также ишемическим стрессом», — предупреждают терапевты.

По достижении 40 лет врачи советуют мужчинам бережнее относиться к состоянию собственного здоровья и регулярно проходить медицинские осмотры. Часто серьезные диагнозы бывают не выставлены только потому, что мужчины избегают посещения врачей. Особенно угрожают здоровью патологии сердца и сосудов, приводящие к инфарктам и инсультам, нередко с летальным исходом.

Помимо своевременных медицинских обследований, мужчинам пойдет на пользу приобщение к ЗОЖ: регулярной физической активности, отказу от вредных привычек, здоровому питанию, соблюдению гигиены сна.

Замечено, если мужчине удается пройти названный уязвимый период без серьезных последствий, обычно он может дожить до 70—90 лет.