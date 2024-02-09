В день человек «съедает» по пластиковой бусине

Это происходит из‑за поступления микропластика в организм

Ученые подсчитали, что за неделю в организм человека проникает от 0,1 до 5 г микропластика, что соответствует порядка 14—714 мг микропластика в сутки, как раз столько весит пластиковая бусина диаметром около 13 мм.

«Сегодня нам удается находить частицы микропластика всюду: он проникает в кровь, грудное молоко, плаценту, печень, селезенку, легкие, волосы, кожу, слюну, толстую кишку. Микропластик попадает в организм из соли, сахара, воды (особенно если жидкость разлита в пластиковую тару), много микропластика в рыбе и морепродуктах. Также вещество способно проходить через кожные покровы от моющих средств, косметики, шампуня», — сообщают представители науки.

Движущиеся автомобили, чьи колеса создают трение о дорожное покрытие, также выделяют микропластик, который оказывается в воздухе, а затем в дыхательных путях человека.

«Частицы микропластика, находящиеся в теле человека, сорбируют на своей поверхности различные токсические вещества, бактерии, белки. Это опасно запуском непрогнозируемых процессов, ведущих к воспалению», — отмечают эксперты.

Чтобы сократить нагрузку на организм от пластика, ученые советуют не использовать пластиковую посуду, не разогревать пищу в пластиковых контейнерах и никогда не оставлять пластиковые вещи на солнце.