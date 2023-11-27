В декабре в Кыштыме откроется Центр амбулаторной онкопомощи

Его задача — максимально сократить маршрут от постановки диагноза до лечения заболевания для пациентов северной зоны Челябинской области

До конца текущего 2023 года в Кыштымском городском округе откроется Центр амбулаторной онкологической помощи для пациентов северной зоны Челябинской области. Создание центра ведется при поддержке регионального Минздрава в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Медпомощь жители будут получать бесплатно, по полису ОМС, об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации Кыштыма.

Центр расположится в лечебно-диагностическом корпусе городской больницы. Его главная задача — максимально сократить маршрут пациента от постановки диагноза до лечения заболевания.

«При онкозаболеваниях время — это жизнь, каждый день — на вес золота. Важно быстро пройти обследование, получить заключение и — при выявлении заболевания — квалифицированную помощь. Открытие центра позволит пациентам территорий северной зоны Челябинской области в течение 14 дней обследоваться и получить диагноз, а затем пройти полный курс высокотехнологического лечения», — говорит замглавврача больницы по медицинской части Гарик Асатрян.

В настоящее время в лечебно-диагностическом корпусе больницы идет ремонт: заменены коммуникации, стены, пол и потолок обшиваются современными панелями, отвечающими требованиям безопасности. На площади 600 кв. м разместятся четыре смотровых кабинета, один из которых — перевязочный. Также здесь развернут дневной стационар на 20 коек для проведения определенных схем химиотерапии. В онкоцентре будут работать четыре врача-онколога, медперсонал проходит подготовку.

Об оборудовании для Центра онкопомощи позаботится региональный Минздрав: больница уже получила эндоскопическую установку, современный УЗИ-аппарат, биопсийные системы. Кроме того, ведется замена рентген-комплекса.