В чем принципиальное отличие масел гхи и сливочного

Может ли одно заменить другое

Масло гхи и обычное сливочное отличаются друг от друга технологией производства, составом и воздействием на организм. Знание этих нюансов при необходимости поможет правильно выбрать продукт, тем более когда имеются индивидуальные особенности здоровья.

Масло гхи получают путем длительного нагревания обычного сливочного масла. Во время обработки удаляются молочные белки — казеины и лактоза, вода испаряется, остается чистый жир. Обычное сливочное масло представляет собой продукт взбивания сливок, содержащий молочный белок, воду и незначительное количество углеводов.

«Гхи состоит преимущественно из насыщенных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов A, D, E и K. Оно также богато антиоксидантами и конъюгированной линолевой кислотой CLA. Сливочное масло помимо жира содержит казеин, лактозу, углеводы и меньшую концентрацию витаминов», — говорят диетологи.





Благодаря отсутствию молочных белков и сахаров гхи легче усваивается организмом и реже вызывает аллергические реакции или проблемы пищеварения. Регулярное употребление гхи способствует улучшению состояния кожи, укреплению иммунитета и поддержанию уровня холестерина благодаря наличию CLA. Для некоторых людей сливочное масло может стать причиной дискомфорта в ЖКТ из-за содержания лактозы и казеина, потому они отдают предпочтение гхи.

Из-за высокого температурного порога дымления — около 250°C против примерно 180°C у сливочного масла — гхи подходит для жарки, тушения и запекания блюд. Сливочное масло лучше сохраняет аромат и вкусовые качества продуктов, часто используется в выпечке и приготовлении десертов.

Так можно ли заменять одно другим? Выбор между маслом гхи и традиционным сливочным зависит от индивидуальных особенностей организма и приготавливаемой пищи. Если имеется непереносимость лактозы или аллергия на молочные продукты, лучше остановиться на масле гхи. При необходимости сохранить оригинальный вкус блюда или приготовить нежную выпечку скорее подойдет сливочное масло. В целях организации здорового питания и заботы о пищеварении полезно включать в рацион оба вида, помня о потребностях своего организма.

