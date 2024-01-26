В чем отличия детской воды от обычной

Показатели качественной воды для ребенка несколько иные

Смотрите на бутылку с водой, имеющей отметку «детская», не понимая, что же такого особенного должно быть в этой жидкости? Рассказываем. Во-первых, детскую воду не газируют. Во-вторых, в ней по минимуму содержится фтор и йод, а серебро вообще недопустимо.

Вода для детей должна добываться лишь из артезианского источника и проходить проверку по 93 показателям, лишь при положительных результатах она по праву может называться детской.

«В детской воде снижен уровень неорганических соединений и органических веществ: степень минерализации составляет 200—500 мг/л против максимального значения для обычной воды — до 1000 мг/л», — говорят медики.

Обычную высокоминерализованную воду считают очень «жесткой» для организма ребенка, потому ее лучше подвергать кипячению, иначе есть риски камнеобразования в почках.