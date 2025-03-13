В чем опасность жидкой крови

Какие болезни могут быть при таком состоянии

Кровь представляет собой жидкую и подвижную соединительную ткань внутренней среды организма, которая выполняет различные функции: транспортировку кислорода и питательных веществ, удаление продуктов обмена, поддержание иммунитета. Обычно приходится слышать, что угроза для здоровья исходит от густой крови, но и слишком жидкая кровь тоже несет в себе опасность.

«Жидкая кровь свидетельствует о недостаточных свертывающих способностях, когда тромбоциты в крови присутствуют в малом количестве либо нарушена работа свертывающих факторов», — говорят кардиологи.

Гипокоагуляция — разжиженная кровь — может наблюдаться при приеме определенных препаратов, например антикоагулянтов, которые выписывают с целью предотвращения тромбообразования при кардиопатологиях, после хирургических вмешательств или диагнозе «фибрилляция предсердий».

Пациентам с ишемией или перенесшим инфаркт прописывают антиагреганты. К таковым, например, относится аспирин. Назначение также требуется для профилактики появления тромбов. Снизиться свертываемость крови может и на фоне длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

Очень жидкая кровь присуща определенным заболеваниям крови: гемофилии, тромбоцитопении, болезни Виллебранда. Разжижению крови способствуют и дефициты — нехватка витамина K или железа.





Поскольку печенью синтезируются многие факторы свертывания, при патологиях органа кровь может стать жидкой. Также разжижение типично для вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.

Жидкая кровь наблюдается и у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, например системной красной волчанкой, а еще онкологией, а именно лейкемией.

«Жидкая кровь опасна тем, что даже незначительная травма может стать причиной длительного кровотечения. Аномальная кровопотеря способна случиться от пореза бритвенным станком или удаления зуба. При жидкой крови человеку могут угрожать и различные внутренние кровотечения. Так, особая опасность исходит от мозгового кровоизлияния при геморрагическом инсульте. У женщин с очень жидкой кровью велики риски серьезного кровотечения при родах», — предупреждают врачи.

Основными симптомами жидкой крови считаются длительно кровоточащие небольшие ранки, регулярные носовые кровотечения, кровоточащие десны, появляющиеся даже от незначительных ударов синяки, примеси крови в испражнениях, обильные менструации у женщин, анемия. При подозрении на гипокоагуляцию нужно пройти обследование.