В Челябинской области стартует вакцинация от клещевого энцефалита

Март и апрель являются подходящим временем для первой прививки

В минувшем 2023 году в Челябинской области от укусов клещей пострадало 16 323 человека, из них 26,1% случаев пришлось на детей. Укус клеща способен не только спровоцировать такие серьезные заболевания, как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, и другие, но и повлечь за собой летальный исход. Лучшим способом защиты от опасных насекомых признано вакцинирование.

«Инфицированных клещей в общей их массе не так много: энцефалитных — от 2 до 20%, с боррелиозом — от 20 до 60%. Но нужно опираться не на статистику, а учитывать тяжелые последствия укусов. Вирус способен поражать нервную систему, головной мозг. Заболевания могут быть системными, отражаясь на состоянии всего организма, вплоть до инвалидности или смерти. Избежать этого позволяет вакцинация. Ставить первую прививку можно осенью или в марте — апреле. Организм привитого человека начинает выработку антител через две недели. По схеме проводят и ревакцинацию — через месяц, а затем спустя год. Вообще, для поддержания иммунитета нужно прививаться раз в три года», — рассказывает врач-инфекционист поликлиники № 1 городской больницы № 2 Магнитогорска Татьяна Логинова.

Чтобы сделать прививку, необходимо приобрести вакцину в аптеке и взять чек, подтверждающий дату покупки, затем привезти ампулу в медучреждение, соблюдая температурный режим при транспортировке. Получить вакцину можно и в поликлинике, оплатив ее стоимость в кассе.

Прививку против клещевого энцефалита допускают с трехлетнего возраста. Укол делается в дельтовидную мышцу — это поверхностная мышца плеча.