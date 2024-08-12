В августе нужно нормализовать режим дня школьника

Это позволит начать учебный год с меньшим стрессом

С приближением нового учебного года многие родители задаются вопросом: как помочь детям адаптироваться к школьному графику? Летние каникулы зачастую приводят к смещению биоритмов, что может негативно сказаться на успеваемости и общем самочувствии учащихся.

«Режим дня — это не просто распорядок времени, выделенного на учебу, отдых и сон. Он также влияет на физическое и психическое здоровье ребенка», — сообщают врачи.

Правильный режим способствует:

• улучшению концентрации и памяти — следование четкому распорядку помогает мозгу воспринимать и обрабатывать информацию;

• снижению стресса — отлаженный график позволяет избегать суеты и неопределенности, что особенно важно перед началом учебного года;

• формированию полезных привычек — нормализация режима дня в августе закладывает основы для будущих учебных успехов.





Для комфортной адаптации к учебному году рекомендуется постепенно возвращать ребенка к привычному режиму. Если в летние месяцы он ложился спать и вставал позже, начните смещать время сна и пробуждения на 15—30 минут ранее с каждой неделей.

«Позаботьтесь о качестве сна — это играет ключевую роль в нормализации режима дня. Рекомендуется создать комфортную обстановку для сна — это затемненные шторы, тихая атмосфера, оптимальная температура. Ограничьте использование электронных устройств перед сном, поскольку синий свет экрана может нарушать выработку мелатонина. Установите вечерние ритуалы: чтение книги или спокойные беседы помогут ребенку расслабиться и подготовиться ко сну», — объясняют медики.

Распишите день школьника по часам и отведите время для всего — учебы, отдыха, физической активности и развлечений.





Помните, что ребенку необходимы регулярные физические упражнения — они способствуют улучшению сна, повышают уровень энергии и помогают снять стресс. Включите в расписание различные виды активности: прогулки на свежем воздухе, спортивные секции, игры на улице с друзьями.

Следите за рационом ребенка — питание представляет основу здоровья и самочувствия. Меню должно быть разнообразным и сбалансированным и обязательно содержать овощи, фрукты, цельнозерновые и белковые продукты, молочное. Ребенку требуется три полноценных приема пищи и два перекуса, чтобы поддерживать уровень энергии на протяжении дня.

Окажите чаду и свое эмоциональное содействие — предстоящее обучение может вызывать у ребенка стресс и тревогу, потому обсуждайте с ним его переживания, поддерживайте и вдохновляйте. Важно создать позитивное отношение к школе и урокам, помогая ребенку осознать, что новый учебный год — это не тяжкое бремя, а возможность для роста и развития.