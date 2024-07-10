В 45 лет каждый должен пройти колоноскопию

Рак кишечника — в перечне самых распространенных онкопоражений

Если спросить врача о характеристиках больного с диагнозом «рак кишечника», не удастся услышать четкого описания, ведь недуг может коснуться как человека с избыточной массой тела, так и стройного, как ведущего активный образ жизни, так и малоподвижного пациента, как мужчину, так и женщину, человека с вредными привычками или без.

«Население России имеет низкую осведомленность об этом недуге и о необходимости своевременного скрининга, но если обратиться к статистике, онкология кишечника входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний. Золотым стандартом обследования кишечника является колоноскопия, и ее можно провести очень гуманно, под внутривенной седацией, если нет противопоказаний», — информирует гастроэнтеролог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Айман Тлеубаева.

Первую колоноскопию рекомендуется сделать уже в 45 лет, далее, если результаты будут хорошими, можно провериться через 10 лет. Для кого-то интервал будет короче — диагностика понадобится каждые 5 лет. Обсудить свою ситуацию лучше с врачом.

При отягощенном семейном анамнезе обязательному скринингу подлежат люди первой линии родства уже с 40 лет или даже на 10 лет раньше, чем возраст родственника на момент выявления онкологии.