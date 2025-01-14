Увеличение мышц филлерами может вызвать абсцесс

Опасная процедура имеет и другие осложнения

Получить рельефное тело в короткие сроки — мечта многих, но обращаться за этим к сомнительным специалистам, предлагающим филлеры для любого участка, пластические хирурги не рекомендуют. Увеличение мышц при помощи филлеров — устаревшая и опасная методика, которая запрещена в ряде стран, в том числе и России.

«Жидкому силикону свойственна миграция из зон инъекций к другим частям тела, что опасно необратимыми деформациями и асимметрией. После придется проводить удаление таких участков хирургическим путем. Обилие вводимого силикона также вызывает абсцессы и тромбоэмболию сосудов. Еще у пациента может развиться побочная реакция на компоненты материала и он рискует пострадать от анафилактического шока», — предупреждают врачи.

Лучше всего наращивать мышцы регулярными, но адекватными нагрузками в тренажерном зале. Ленивым же хирурги могут предложить постановку оболочечных и биосовместимых имплантов в грудную, ягодичную и икроножную области или липоскульптурирование, когда объем в желаемых зонах создается при помощи собственного жира, взятого, например, с живота.

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