Увеличение губ делает более выраженными носогубные складки

Какие еще побочные реакции случаются после инъекций красоты

Инъекции филлеров, особенно на основе гиалуроновой кислоты, сегодня широко используются с целью улучшения внешнего вида и коррекции возрастных изменений. Однако, несмотря на их распространенность, стоит учитывать возможные побочные реакции и осложнения, прежде чем корректировать, например, полноту и форму губ.

«Вскоре после инъекции могут проявляться отеки, покраснения, зуд или болезненность в области введения. Эти симптомы обычно проходят в течение нескольких дней. Введение иглы также иногда сопровождается повреждением мелких сосудов, что вызывает образование синяков, а при несоблюдении стерильности вообще может быть занесена инфекция и даже развиться абсцесс», — предупреждают врачи.

Некоторые клиенты салонов красоты сталкиваются и с аллергическими реакциями на компоненты филлеров, а в редких случаях после введения препарата могут образовываться уплотнения или узелки в области инъекции, что требует дополнительного вмешательства. Если препарат был введен неправильно и это нарушило кровоснабжение тканей, может случиться даже некроз. Это редкое осложнение, но и его вероятность необходимо учитывать.





Также инъекции филлеров в губы способны усилить выраженность носогубных складок и других морщин на лице, что буквально подсаживает клиентов на косметологическую иглу, вынуждая корректировать то один, то другой недостаток. Почему же так происходит?

«Введение филлеров в губы может изменить баланс мягких тканей лица. Увеличение объема в одной области чревато перераспределением тканей, что, в свою очередь, делает морщины в других областях более заметными. Напряжение и движение губ при обычной активности также могут спровоцировать дополнительные морщины в области носогубных складок, особенно если кожа уже подвержена возрастным изменениям», — разъясняет косметолог Ирина Леонгардт.

Дальнейшая работа с носогубными складками делает более заметными иные «изъяны» на лице на фоне произведенного «улучшайзинга», тогда приходится подкалывать, например, скулы, чтобы сохранились пропорции и лицо казалось гармоничным.

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