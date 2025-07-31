Утренний стакан воды служит профилактикой тромбоза

Жидкость также стимулирует работу мозга

Соблюдение питьевого режима очень важно для поддержания состояния здоровья. Выпивать свою норму воды нужно ежедневно, и начинать необходимо сразу после пробуждения — встречать утро следует со стаканом воды.

Выпивая воду натощак, человек восполняет баланс жидкости в организме, ведь ночью влага активно теряется телом — во время сна уходит до полулитра воды.

«Чистая вода способствует активации функций желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, что помогает выходить токсинам, излишкам жира и сахара. Водой восполняется циркулирующая в крови жидкость, что важно для предотвращения сгущения и предупреждения тромбообразования. Один-два стакана воды, попавшие в организм утром, могут профилактировать тромбоз», — информируют терапевты.

Разжижение крови при помощи питья воды полезно и для мозга — это содействует лучшему питанию органа и стимуляции его деятельности. Вода активирует и обменные процессы, а это уже позволяет бороться с лишним весом.

Вода нужна для продления молодости, ведь при обезвоживании и нехватке жидкости морщины формируются раньше обычного, а еще без воды страдают волосы.

Лимфатическая система тоже нуждается в воде: жидкость позволяет организму не быть столь уязвимым перед всякого рода бактериями, от которых развиваются инфекционные процессы.

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