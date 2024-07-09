Утолять жажду лечебной минеральной водой нельзя

Кому она может навредить

Если вы собираетесь приобрести лечебную минеральную воду, полагая, что она может не только утолить жажду, но и оказать терапевтический эффект, лучше сначала проконсультируйтесь со своим врачом.

«Лечебная минеральная вода должна употребляться, только если к этому есть показания — определенные заболевания. В ней содержатся минералы в большом количестве, что бывает вредно для здоровья, если организм не нуждается в каких-то компонентах», — предупреждают медики.

Хорошо справляется с утолением жажды столовая или лечебно-столовая минеральная вода, восполняющая минералы, утраченные при потоотделении.

И конечно, для питья годится обычная вода, которую при желании можно разнообразить лимоном, огурцом, мятой, базиликом.