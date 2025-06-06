«Утиная болезнь» настигает любителей купаться в прудах и озерах

Как не подхватить церкариоз

Купание в местных водоемах для некоторых людей оборачивается церкариозом. Провокатором болезни является личинка плоского червя, паразитирующего на водоплавающих птицах, поэтому церкариоз также имеет название «утиная болезнь», а еще «зуд купальщика» и «водяная чесотка».

Проще всего заразиться личинками в стоячей воде при нахождении в прудах и озерах с обилием растительности, особенно много личинок концентрируется у берега. Обычно проявления церкариоза люди замечают уже спустя 20 минут после купания.

«Попадание под кожу таких организмов вызывает раздражение, аллергические реакции, очень сильный зуд, который проходит за несколько дней», — сообщил Горсайту эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

Чтобы защитить себя от церкарий, не следует ходить по водорослям и любой водной растительности. Если водоем облюбовали птицы — лучше воздержаться от погружения в воду. При сильном желании искупнуться и с надеждой на русский авось рекомендуется хотя бы нанести на открытые участки тела жирный крем, чтобы паразитам было сложнее прикрепиться к вашим кожным покровам. После купания стоит принять душ, а когда нет возможности сделать это сразу — хорошо протереть тело полотенцем.

При подозрении на церкариоз следует обратиться к врачу.