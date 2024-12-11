Усталый мозг приводит к агрессивности

Чтобы нормализовать состояние психики, нужен отдых

От длительной умственной работы, приводящей к продолжительному переутомлению, человек становится подверженным агрессивным проявлениям.

«При умственных нагрузках отдельным областям мозга свойственно переходить к локальному сну, что приводит к нарушению способности самоконтроля. Локальным сном называется явление, когда группы нейронов мозга погружаются в сон, а человек при этом находится в состоянии бодрствования», — информируют нейробиологи.

От такого диссонанса возрастает агрессивность и склонность к совершению импульсивных действий. Поэтому, если вы чувствуете очевидную усталость, схожую с бессилием, пора отложить дела и принятие важных решений, чтобы восстановиться.