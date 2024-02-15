Усталость и слабый иммунитет бывают связаны с обилием сахара в рационе

Что еще указывает на чрезмерное потребление продукта

Обилие сахара в рационе очень вредит здоровью, потому количество добавленного сахара рекомендуется строго ограничивать. И последствиями «засахаренности» организма могут быть не только проблемы с зубами и лишний вес, но и другие неприятности.

«Если потреблять много сладких продуктов, страдает иммунная система, и человек начинает чаще болеть. Еще от сладкого человек чувствует себя усталым, так как первоначальный скачок глюкозы в крови сменяется резким падением, отчего организму начинает не хватать энергии. Также сахар сказывается на настроении. Это только сначала кажется, что настроение улучшается при поедании сладостей. Последствиями потребления сахаросодержащих продуктов становятся негативное воздействие на мозг, тревожность и депрессия», — предупреждают медики.

От сахара страдает кишечный микробиом, ухудшение флоры оборачивается метеоризмом, запорами или диареей. Бактерии, любящие сахар, могут навредить и мочевому пузырю, вызывая постоянные инфекционные процессы и грибковые болезни.

Сахаром нарушается производство коллагена, от этого кожа сталкивается с проблемами в виде высыпаний и преждевременного старения.

Сахару свойственно выведение жидкости из организма, потому сладкоежки могут испытывать чувство постоянной жажды, а от обильного питья учащается посещение туалета, что иногда доставляет неудобства.