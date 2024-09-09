Успешность может зависеть от группы крови

Ученые определили достигаторов

Японскими учеными проведено исследование, выявляющее связь группы крови человека с его возможностью стать успешным и богатым. Представители науки заметили, что как раз этим людям присуще быть усердными и ответственными в их деятельности.

«Большая часть людей, о которых можно сказать, что они успешны и состоятельны, поскольку обладают склонностью завершать начатые дела и не бояться трудностей, являются носителями второй группы крови», — сообщается об исследовании.

У людей с третьей группой крови нередко имеются творческие способности, а также склонность к эгоизму и конфликтности. Обладатели четвертой могут похвастаться артистическими талантами и ораторским мастерством.

Те, в чьих жилах течет первая группа крови, решительны, оптимистичны, активны и уверены в себе. И по шансам на успех они приближены к достигаторам со второй группой крови. Человеку с первой группой часто удается занять руководящую должность и добиться высот.

Проверьте, совпадает ли ваша история с данными японских ученых?