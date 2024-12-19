Услышать будильник сложнее при хроническом стрессе

Уставшим людям тяжелее просыпаться по утрам

Исследования показали, что люди, испытывающие хронический стресс, накопившие усталость, привыкшие к недосыпу и сбившие свои циркадные ритмы, с трудом просыпаются под звуки будильника или часто вовсе его не слышат.

Для исправления ситуации, конечно, следует разобраться со своим состоянием: устранить стрессовое воздействие, наладить сон, отдохнуть. Возможно, понадобится взять отпуск или уйти на больничный. А еще рекомендуется ставить на звонок будильника приятные звуки природы, которые более эффективно воспринимаются мозгом.