Употребление алкоголя приближает деменцию

Клетки мозга подвергаются разрушению

Зависимость от алкоголя приводит к целому комплексу неврологических и психиатрических синдромов: психозу или белой горячке, эпилептическим припадкам, полинейропатии вплоть до развития параличей, шаткости, специфическим нарушениям памяти, нехарактерным для возраста, снижению концентрации внимания и умственных способностей.

«Алкоголь разрушающе воздействует на самые новые структуры мозга. У нас есть нейроны более примитивных отделов мозга — ствола мозга, подкорковых структур — и есть нейроны новые — в неокортексе — это кора больших полушарий головного мозга или кора полушарий мозжечка. Здесь нейроны самые совершенные, они наиболее чувствительны к токсическому воздействию», — говорит заведующий неврологическим отделением Клиники ЮУГМУ Минздрава России д. м. н. Андрей Василенко.

Потому потребление алкогольных напитков может обернуться когнитивным дефицитом, зачастую необратимым. Повреждения будут накапливаться годами, а самым распространенным результатом этого станут когнитивные нарушения, в числе которых есть и деменция.

Всероссийский день трезвости проходит 11 сентября. Эта дата обращает внимание людей на пагубность пристрастия к потреблению алкоголя, всесторонне разрушающего здоровье и приводящего к распаду личности.