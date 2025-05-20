Укрепить иммунитет и вылечить воспаленное горло поможет прополис

Пчелиный клей относится к натуральным антибиотикам

Прополис — это вещество, производимое пчелами для защиты ульев — изоляции и дезинфекции, также называется пчелиным клеем. Благодаря своим уникальным биологическим свойствам — противомикробным (прополис — это природный антибиотик), противовирусным, антиоксидантным, противовоспалительным, ранозаживляющим, иммуномодулирующим, обезболивающим — прополис широко используется в народной и традиционной медицине для укрепления иммунитета, лечения различных заболеваний и профилактики инфекций.

Наиболее популярной формой применения является настойка из прополиса. Для ее приготовления 10—15 г прополиса измельчают и заливают 100 мл 70%-ного спирта или водки. Настаивают в темном месте при комнатной температуре 2—3 недели, периодически встряхивая. Готовую настойку принимают по 20—30 капель 2—3 раза в день, разбавляя в небольшом количестве воды или чая.

Средство отлично подходит для укрепления иммунитета, лечения простудных заболеваний, стоматита и воспалений горла.





Также можно воспользоваться масляными и водными настойками, ими смазывают слизистые, делают компрессы или ингаляции. Прополис настаивают на растительном масле, например оливковом, в течение 2—3 недель. Такой препарат заживляет раны, лечит воспаления на коже и слизистых. Водный настой — более мягкий вариант, он подходит для полоскания горла и полости рта.

В аптеке можно найти таблетки и пастилки с прополисом, они удобны для комплексного лечения воспалительных процессов в горле и ротовой полости.

Еще пчелиный прополис доступен в виде мазей и бальзамов. Они применяются при ранах, ожогах, дерматитах и других кожных заболеваниях.

Важно! Перед использованием прополиса рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии аллергии на пчелопродукты или хронических заболеваний.