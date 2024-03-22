Ученые из Нидерландов «вырезали» ВИЧ из клетки человека, воспользовавшись технологией, редактирующей гены, Crispr Crispr.
Методика направлена на проведение разрезов любой ДНК и совершение в ней замены нужных фрагментов. Благодаря этому способу уже сейчас можно начинать терапию по различным, даже наследственным, патологиям.
«ДНК разрезается на молекулярном уровне, словно при помощи ножниц, и это обеспечивает доступ к необходимому участку — его удаляют или инактивируют», — сообщается о достижении.
Представители науки теперь хотят убедиться, что способ безопасен и эффективен и что он позволит вычленять из организма человека ВИЧ-инфекцию.