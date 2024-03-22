Ученым удалось «вырезать» ВИЧ из человеческой ДНК

Это дает надежду на возможность излечения больных

Ученые из Нидерландов «вырезали» ВИЧ из клетки человека, воспользовавшись технологией, редактирующей гены, Crispr Crispr.

Методика направлена на проведение разрезов любой ДНК и совершение в ней замены нужных фрагментов. Благодаря этому способу уже сейчас можно начинать терапию по различным, даже наследственным, патологиям.

«ДНК разрезается на молекулярном уровне, словно при помощи ножниц, и это обеспечивает доступ к необходимому участку — его удаляют или инактивируют», — сообщается о достижении.

Представители науки теперь хотят убедиться, что способ безопасен и эффективен и что он позволит вычленять из организма человека ВИЧ-инфекцию.