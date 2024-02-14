Ученым удалось обнаружить новые структуры в человеческом организме

Ранее представители науки ничего не знали об этих составляющих

До недавнего момента ученые и не подозревали о существовании обелисков в человеческом теле. Обелисками специалисты назвали неизведанные структуры, чья форма напоминает палочки, поселившиеся в ротовой полости и кишечном микробиме человека.

«Этим фрагментам генетического материала удалось стать самыми маленькими элементами, передающими информацию, считываемую клеткой. Генетическим последовательностям обелисков только предстоит быть неизученными наукой», — сообщается об открытии.

Обелискам присущи очень маленькие размеры, потому они не могут представлять собой стандартную форму жизни. Их размеры даже уступают вироидам — вирусоподобным частицам, крошечным РНК-структурам, открытым около полувека назад. До этого вироиды считались самыми маленькими, способными к размножению единицами, известными в природе (их размеры составляют 0,0000001 мм). Обелиски схожи с вироидами по форме, но у их генетических последовательностей имеются серьезные отличия.

На данный момент перед учеными стоит задача узнать, как обелиски влияют на состояние здоровья человека.