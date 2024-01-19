Ученые вывели новый термин «январский мозг»

Понятие связано с новогодними каникулами

Всем, кто еще не настроился на рабочую волну, можно особенно не переживать, ведь для первого месяца года это типичное явление. В связи с этим представители науки вывели такое понятие, как «январский мозг».

«Сложность в том, чтобы включиться в трудовую деятельность, связана с длинными праздниками, изменяющими циклы сна и бодрствования. Поэтому смена продолжительного отдыха рабочим режимом становится стрессовой нагрузкой на организм», — объясняют специалисты.

Нормализовать все можно при помощи естественного света, приема витамина D (обсудите с доктором), спорта и качественного сна в ночное время.

Если же состояние, когда делать ничего не хочется, затянется, стоит обратиться к врачу — возможно, причина апатии в развивающейся депрессии.