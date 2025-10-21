Ученые создали вакцину от тревожности

Забыть о стрессе с ней получится на несколько недель

Ученые из Японии сообщили о разработке вакцины, действующей против тревожности и стресса. Одной дозой препарата удастся обеспечить себе спокойствие на два месяца. Вакцина в форме капель и инъекций на данный момент тестируется. Известно, что она не вызовет зависимости и не спровоцирует нежелательных побочных явлений.

«Новый препарат PA-915 оказывает быстрое и длительное антидепрессивное действие на мышей с моделями депрессии. Однократное введение PA-915 улучшает поведение и когнитивные функции у мышей, подвергшихся хроническому стрессу. Препарат также продемонстрировал антидепрессивный эффект в течение 8 недель», — пишет gorsite.ru.

Получив доказательства о безопасности препарата, ученые предполагают, что их открытие позволит подойти к новым, более эффективным методам лечения депрессии.

