Ученые создали вакцину от ожирения

Она будет действовать не так, как препараты

Вакцина от ожирения не будет продлевать чувство насыщения, предотвращая таким образом переедание, как это делают популярные препараты, она позволит есть все, что захочется, при этом блокируя жировые накопления. Признайтесь, сколько лет вы мечтали о таком чуде?

Препарат понадобится вводить в организм еженедельно, и он будет тормозить вредоносное воспаление, при котором и появляется склонность к увеличению массы тела.

Вакцина от ожирения изобретена в США. Скоро начнутся ее испытания на людях. Пока неизвестно, когда она станет доступна широкому потребителю, но надежда уже появилась.