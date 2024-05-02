Ученые создали антираковый пластырь

Разработка принадлежит российским специалистам

Российские ученые сообщили о реализации уникального средства — антиракового пластыря. По задумке он будет прикрепляться к месту резекции злокачественного новообразования и препятствовать развитию рецидива онкологии.

«Состав пластыря — это полимерная подложка и множество тончайших слоев, содержащих химиотерапевтический препарат. Медикамент будет оказывать местное воздействие на организм пациента на протяжении года», — сообщается о достижении.

Остаткам пластыря удастся раствориться в организме в последующие годы. Эффективность метода пока лишь теоретическая, ученым еще предстоит оценить пластырь в действии.