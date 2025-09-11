Ученые изобрели вакцину от старости

Препарат прошел первые испытания

Ученые из Китая проверили созданную вакцину от старости — она действительно способна омолодить организм на несколько лет. Нужный эффект достигается за счет введения генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к процессам увядания.

Вакцина лучшим образом отражается на памяти, структуре мозга, коже, ногтях, волосах, мышцах, внутренних органах и репродуктивной функции. Исследование препарата, длившееся 12 недель, продемонстрировало возможность омоложения на семь лет.

