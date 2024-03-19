Уборка и стирка могут подарить долголетие

Врачи рекомендуют уделять больше времени домашней работе

Современный мир стремится к автоматизации. Стирают и моют посуду за нас машинки. Робот-пылесос собирает мусор с пола. У кого-то есть сушильные машины, после которых можно даже не гладить белье. Другие покупают специальные гаджеты, моющие окна. Еду мы также часто заказываем уже готовую. Продукты и многие другие вещи нам приносят курьеры (они, кстати, работают не только на свой кошелек, но и во благо своего здоровья, поскольку активны).

«Чтобы жить дольше и иметь меньше болезней, нужно не гнушаться домашней работы, тем более если вы не занимаетесь спортом или фитнесом. Посмотрите на старых людей, сохранивших активность. Они хотят что-то делать своими руками, потому что это благоприятно отражается на здоровье и продлевает им жизнь», — говорят врачи.

Каждый десятый случай преждевременной смерти сопряжен с малоподвижностью, а любая физическая деятельность, приводящая к мышечному напряжению и стимуляции кровотока, идет на пользу организму. Поэтому иногда полезно руками постирать свои носки, помыть пол и окна либо приготовить обед.

Помимо этого, хорошо использовать лестницы вместо лифта и чаще ходить пешком, хотя бы до остановки и магазина.