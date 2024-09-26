У статинов обнаружен новый полезный эффект

Эти препараты способны дать отпор онкологии

Китайским ученым удалось выявить новые возможности статинотерапии. Оказывается, помимо прямого назначения — снижения уровня холестерина в крови и предотвращения формирования холестериновых бляшек, статины могут сокращать вероятность развития 20 онкопатологий.

На протяжении 15 лет представители науки проводили анализ данных 400 тысяч добровольцев. Определено, что пациенты, начавшие статинотерапию, имеют сниженный на 38—66% риск пострадать от 20 типов онкозаболеваний, в том числе рака молочной железы, простаты и шейки матки.

Противораковую эффективность статинов ученые объясняют тем, что препараты имеют склонность к блокированию воспалительных процессов в организме и сдерживанию скорости деления злокачественных клеток.

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